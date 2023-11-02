وزير الدفاع التقى نظيره الفرنسي: لإيجاد حل سياسي للنزاع ووقف الإنتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية

وزير الدفاع وفي خلال لقائه بعد ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو Sébastien Lecornu والوفد المرافق بحضور السفير الفرنسي إيرفيه ماغرو، أكد تقدير لبنان الدائم للدور الذي تقوم به اليونيفيل في جنوب لبنان وتضحياتها على مدى عقود وحرص لبنان على سلامة هذه القوة واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها. ونوّه الوزير سليم بالجهود التي تبذلها فرنسا للحد من تصاعد النزاع وتطوره في المنطقة.لوكورنو اشار الى الجهود التي تقوم بها فرنسا على الصعيد الدولي لخفض التصعيد وتفادي توسع رقعة النزاع مشددا على اهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان.وجدد لوكورنو تأكيده دعم فرنسا للبنان وللجيش، وتطرق الى أهمية دور اليونيفيل في الجنوب في حفظ الأمن والإستقرار في منطقة عملها.