تعميم صورة مفقودة سورية غادرت منزلها في محلة ابي سمراء ولم تعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بناء على إشارة القضاء المختص، تُعمِم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، للمرة الثانية، صورة المفقودة سمية راكان شما (من مواليد عام 1998، سورية) التي غادرت، بتاريخ 15-8-2022، منزلها الكائن في محلة أبي سمراء إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.