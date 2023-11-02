تعميم صورة مفقودة سورية غادرت منزلها في محلة ابي سمراء ولم تعد
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بناء على إشارة القضاء المختص، تُعمِم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، للمرة الثانية، صورة المفقودة سمية راكان شما (من مواليد عام 1998، سورية) التي غادرت، بتاريخ 15-8-2022، منزلها الكائن في محلة أبي سمراء إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 441527-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".