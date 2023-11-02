جعجع لجنبلاط: ما الجدوى من اللقاء مع جبران باسيل اليوم؟ أنت يا بيك تعرفه جيداً وتعرف ماذا يريد

كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": "بالنسبة لكلام وليد بيك جنبلاط الأخير أسأل، ما الجدوى من اللقاء مع جبران باسيل اليوم؟ فأنت يا بيك تعرفه جيّدا وتعرف ماذا يريد، أمّا عن اتهام المسيحيين بعرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية فهذا أمر مرفوض و"تجنّي" علينا، فاتفقا مع التيار الوطني الحر على إسم جهاد أزعور، فلماذا لم يصل لسدّة الرئاسة؟ ومن يريد أن يأخذ رئاسة الجمهورية من الموارنة؟ #١٧٠١_الآن".