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محليات

اللواء: خطاب اليوم داعم لعملية طوفان الاقصى

2023-11-03 | 02:37
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اللواء: خطاب اليوم داعم لعملية طوفان الاقصى
اللواء: خطاب اليوم داعم لعملية طوفان الاقصى

اعتبرت مصادر سياسية لصحيفة اللواء، أن "التصعيد العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية هو بمثابة رسالة إسرائيلية واضحة عشية الكلمة التي يلقيها الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، ولاعطاء انطباع بأن اي تهديد او رفع سقف المناوشات وعمليات القصف المحدودة او توسعها إلى مناطق أخرى، سيواجه برد عسكري إسرائيلي واسع النطاق، الا انها استبعدت ان يكون التصعيد الحاصل مؤشرا، على توسيع الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة".

وتوقعت المصادر ان "يكون خطاب نصرالله اليوم، داعما حتى النهاية لعملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس منذ ما يقارب الشهر ضد  قوات الاحتلال الإسرائيلي في شريط غزّة وعالي النبرة ولاسيما ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما، لدعمهم المفتوح للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتعاميهم عن المجازر والاعتداءات ضد المدنيين والاطفال، ومحملا بسلسلة من التهديدات ضد كل من يشارك بالعدوان الاسرائيلي الذي سينعته بأبشع الاوصاف". 
اللواء: خطاب اليوم داعم لعملية طوفان الاقصى

محليات

صحيفة اللواء

اللواء

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هيئة أبناء العرقوب استغربت مواقف جعجع: مزارع شبعا لبنانية وسنناضل لتحريرها
04:19

هيئة أبناء العرقوب استغربت مواقف جعجع: مزارع شبعا لبنانية وسنناضل لتحريرها

استغربت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا تمسك بعض الساسة في لبنان بمنطق "عنزة ولو طارت" واصرارها على إدخال قضية تحرير الأراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في بازارات المواقف والنكايات السياسية.

04:19

هيئة أبناء العرقوب استغربت مواقف جعجع: مزارع شبعا لبنانية وسنناضل لتحريرها

استغربت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا تمسك بعض الساسة في لبنان بمنطق "عنزة ولو طارت" واصرارها على إدخال قضية تحرير الأراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في بازارات المواقف والنكايات السياسية.

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