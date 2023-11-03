بلدية طيرحرفا تدين استهداف العدو الإسرائيلي لمشروع الطاقة الشمسية للبلدة



بيان صادر عن بلدية طيرحرفا



انسجاماً مع طبيعته الهمجيّة والبربريّة في استهداف البشر والحجر، خلافاً للقوانين الدولية وضرباً للمواثيق الاخلاقية والانسانية، عمد العدو الصهيوني مساء أمس الخميس ٢-١١-٢٠٢٣ الى استهداف "مشروع الطاقة الشمسية لبلدة طيرحرفا" وهو مشروع حيوي لا بل استراتيجي دأب أبناء البلدة وخيرة شبابها ورجالاتها بجناحيهم المقيم والمغترب لدراسته وتمويله وهندسته ثم تنفيذه ليكون سنداً لأهل البلدة وعضداً للمزارعين باعتباره اصبح المصدر شبه الوحيد لتغذية البلدة بالمياه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة سوءاً.

إن بلدية طيرحرفا اذ تدين هذا العمل الاجرامي المتعمّد والمنسجم مع منهج الكيان الغاصب في ضرب أرزاق الجنوبيّين واستهدافهم في لقمة عيشهم لتأليبهم على بيئة المقاومة وإبعادهم عن قراهُم وذويهم، تشدّدُ على أن مثل هذه الاعتداءات لن تزيدنا الا تشبثاً بالأرض ونُصرةً للقضايا المحقّة وفي طليعتها "فلسطين المحتلّة".