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السيد نصرالله: قرار عملية "طوفان الأقصى" كان حكيماً وشجاعاً وصائباً في وقته ويستحق كل هذه التضحيات
السيد نصرالله: قرار عملية "طوفان الأقصى" كان حكيماً وشجاعاً وصائباً في وقته ويستحق كل هذه التضحيات
السيد نصر الله: الولايات المتحدة سارعت لتمسك بهذا الكيان الذي يهتزّ لكي يقف على قدميه من جديد واستعادة وعيه وتقديم الحماية له
السيد نصر الله: الولايات المتحدة سارعت لتمسك بهذا الكيان الذي يهتزّ لكي يقف على قدميه من جديد واستعادة وعيه وتقديم الحماية له
السيد نصرالله: معركة "طوفان الأقصى" أحدثت زلزالاً أمنياً وعسكرياً وسياسياً ونفسياً ومعنوياً لدى كيان الاحتلال
السيد نصرالله: معركة "طوفان الأقصى" أحدثت زلزالاً أمنياً وعسكرياً وسياسياً ونفسياً ومعنوياً لدى كيان الاحتلال
السيد نصرالله: السرية المطلقة ضمنت نجاح العملية الباهر من خلال عامل المفاجأة المذهلة
السيد نصرالله: السرية المطلقة ضمنت نجاح العملية الباهر من خلال عامل المفاجأة المذهلة
السيد نصرالله: عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطينيا مئة في المئة
السيد نصرالله: عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطينيا مئة في المئة
السيد نصرالله: أوجّه التحية الى كل الذين تضامنوا وتظاهروا على مستوى العالم وتحديداً السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت الى قلب المعركة
السيد نصرالله: أوجّه التحية الى كل الذين تضامنوا وتظاهروا على مستوى العالم وتحديداً السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت الى قلب المعركة
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2023-11-03 | 08:24
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حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود العدو الصهيوني قرب موقع ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وأوقعنا فيهم إصابات مؤكدة
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