نصرالله: كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة



أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، أنّ "معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدّة في أكثر من جبهة وساحة"، مشيرًا إلى "أنّنا لو اردنا ان نبحث عن معركة كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية والاخلاقية والدينية، لن نجد معركة كهذه المعركة مع الصهاينة. هذه المعركة لا غبار عليها على كل المستويات، وهي من أوضح وأبين مصاديق القتال في سبيل الله".

ولفت، في كلمته خلال الاحتفال التّكريمي الّذي نظّمه "حزب الله" لـ"الشّهداء الّذين ارتقوا على طريق القدس"، في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إلى أنّه "معروف لكم وللعالم معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه منذ أكثر من 75 عاما، لكن أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدًا، وخصوصًا مع هذه الحكومة الحمقاء والغبية والمتوحشة".

وأوضح نصرالله أنّ "هناك 4 عناوين كانت ضاغطة في الوضع الفلسطيني: العنوان الأول هو ملف الأسرى، فآلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية، بعضهم مضى عليه سنوات طويلة، وبعضهم مرضى يعانون خطر الموت، وليس هناك من يحرّك ساكًنا. العنوان الثاني هو ملف القدس والمسجد الأقصى، وما تعرض له خصوصا في الأشهر الماضية".

وذكر أنّ "العنوان الثالث هو الحصار على غزة. فمنذ قرابة العشرين عاما، هناك أكثر من مليوني إنسان يعيشون في حصار خانق وظروف معيشية صعبة، من دون أن يحرك العالم ساكنا. أمّا العنوان الرابع فهي المخاطر الجديدة التي بدأت تتهدد الضفة الغربية، من خلال مشاريع الاستيطان الجديدة". وبيّن أنّ "هذه الملفّات كلّها كانت ضاغطة على الفلسطينيين، وليس هناك في العالم من يسأل: لا الأمم المتحدة، لا منظمة التعاون الإسلامي، لا مجلس الأمن الدولي، ولا الاتحاد الأوروبي...".





وركّز على أنّ "قضيّة فلسطين وما يجريها فيها كانت منسيّة، في آخر اهتمامات العالم، إن كانت موجودة أساسا على لائجة الاهتمامات. وكانت سياسة العدو تزداد صلافة وطغيانا وقهرا، فلذلك كان لا بد من حدث كبير يهز الكيان الغاصب المستعلي وداعميه المستكبرين، وخصوصًا في واشنطن ولندن".



وشدّد على أنّ "عملية "طوفان الأقصى" العظيمة والمباركة كان قرارها فلسطينيًا مئة في المئة وتنفيذها فلسطينيًا مئة في المئة، ولا علاقة لها بأي ملف دولي أو إقليمي، وأخفاها أصحابها عن الجميع حتى عن فصائل المقاومة في غز، فضلا عن بقية دول وحركات محور المقاومة؛ وهذا ضمَن سريتها المطلقة"، منوّهًا إلى أنّ "هذه السرية ضمنت نجاح العملية الباهر، من خلال عامل المفاجأة المذهلة. وهذا الإخفاء لم يزعج أحدا في محور المقاومة، بل أثنينا عليه".