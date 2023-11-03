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محليات

جنبلاط لـ #الجديد : السيد نصر الله وصف كيف ان قرار 7 تشرين كان قراراً "حمساوياً" وان حماس قبل كل شيء هي جزء من الشعب الفلسطيني وحمل الولايات المتحدة الاميركية كما انا احملها واحمل الغرب المسؤولية

2023-11-03 | 14:11
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جنبلاط لـ #الجديد : السيد نصر الله وصف كيف ان قرار 7 تشرين كان قراراً &quot;حمساوياً&quot; وان حماس قبل كل شيء هي جزء من الشعب الفلسطيني وحمل الولايات المتحدة الاميركية كما انا احملها واحمل الغرب المسؤولية
جنبلاط لـ #الجديد : السيد نصر الله وصف كيف ان قرار 7 تشرين كان قراراً "حمساوياً" وان حماس قبل كل شيء هي جزء من الشعب الفلسطيني وحمل الولايات المتحدة الاميركية كما انا احملها واحمل الغرب المسؤولية

جنبلاط لـ #الجديد : السيد نصر الله وصف كيف ان قرار 7 تشرين كان قراراً "حمساوياً" وان حماس قبل كل شيء هي جزء من الشعب الفلسطيني وحمل الولايات المتحدة الاميركية كما انا احملها واحمل الغرب المسؤولية فاما التصعيد الاكبر اي نتنياهو قد يورط الاميركيين في حرب اكبر او الوصول الى وقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات حول الاسرى

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جنبلاط لـ #الجديد : السيد نصر الله وصف كيف ان قرار 7 تشرين كان قراراً "حمساوياً" وان حماس قبل كل شيء هي جزء من الشعب الفلسطيني وحمل الولايات المتحدة الاميركية كما انا احملها واحمل الغرب المسؤولية

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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 3-11-2023
حزب الله ينعى الشهيد حسين وليد ذيب من بلدة شقرا في جنوب لبنان

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