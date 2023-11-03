وليد جنبلاط لـ #الجديد: كلام نصرالله واقعيّ وحماس تقاتل عن العرب

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في اتصال مع "الجديد" ان كلام الامين العام لحزب الله السيد نصر الله "كان واقعياً جداً بتوصيف مأساة الشعب الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي منذ 75 سنة وواقع غزة وضرب المدنيين بدون تمييز ".

واضاف جنبلاط في حديث مع الزميلة رواند بو ضرغم : "السيد نصر الله وصف كيف ان قرار 7 تشرين كان قراراً "حمساوياً" وان حماس قبل كل شيء هي جزء من الشعب الفلسطيني وحمل الولايات المتحدة الاميركية كما انا احملها واحمل الغرب المسؤولية فاما التصعيد الاكبر اي نتنياهو قد يورط الاميركيين في حرب اكبر او الوصول الى وقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات حول الاسرى ".

وتابع تعليقاً على مسارعة الاميركيين باطلاق موقف بانهم لا يريدون ان تتوسع الحرب وتشمل لبنان : "لم اسمع الاشارة، مشكورون على كرم اخلاقهم وليتفضلوا ويطبقوا وقف اطلاق النار في غزة وليفكوا الحصار وليفتحوا معبر "الذل" الذي اسمه رفح ".

وقال "حماس تقاتل عن العرب لأن غالبية العرب ضد الحركة باعتبارها اخوان مسلمين فحماس فلسطينية قبل ان تكون اخوان مسلمين "، مضيفاً: "كل الاحتمالات مفتوحة ولا نعرف ماذا في النيات العدوانية عند اسرائيل".