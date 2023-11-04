"الجمهورية": التهديدات الخارجية متواصلة عبر القنوات الديبلوماسية

الجمهورية: التهديدات الخارجية متواصلة عبر القنوات الديبلوماسية



قال مصدر سياسي عامل على خط الإتصالات والمساعي الخارجية لـ "الجمهورية" إن "التهديدات الخارجية متواصلة بشكل شبه يومي عبر القنوات الديبلوماسية، وكذلك عبر الموفدين الغربيين الى لبنان الذين يزوروننا محاولين إيهامنا بحرص ظاهري على لبنان، وخوف من نتائج مدمّرة ومخيفة للبنان في حال انخرط في الحرب، فيما الحقيقة انّه حرص وهمي، مبطّن بترهيب بعدم الزجّ بلبنان في هذه الحرب، ومنع "حزب الله" من جرّه اليها".

ولفت المصدر عينه الى "انّ هذه الاندفاعة الغربية في اتجاهنا، ليست من باب الحرص والقلق على لبنان، بل هي من باب الشراكة الكاملة مع اسرائيل في حربها، والحرص عليها وعلى عدم إشغال جيشها وإرباك تركيزه على غزة بإشعال جبهة حرب ثانية ضدّ اسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان".