بالفيديو - #حزب_الله ينشر مشاهد لإستهداف عدد من المواقع والنقاط التابعة لجيش العدو بتاريخ 2-11-2023 pic.twitter.com/0air9yWwQI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 4, 2023
بالفيديو - #حزب_الله ينشر مشاهد لإستهداف عدد من المواقع والنقاط التابعة لجيش العدو بتاريخ 2-11-2023 pic.twitter.com/0air9yWwQI
الجديد في مواكبة مستمرة للوضع جنوباً
آخر التطورات الأمنية من جنوب لبنان
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن ما رسمه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله من معادلات، وما حدده من مسارات للمرحلة المقبلة في خطابه الواضح في غموضه وخياراته المفتوحة، ينطلق من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية والقومية، وهذا الخطاب أبقى العدو في دائرة القلق والهاجس لعدم معرفته بالخطوة التالية للمقاومة أو فهمه لما ستقوم به، وما يهمنا بالدرجة الأولى أن يقرأ العدو ومن ورائه الإدارة الأميركية كل كلمة، وأن يبنوا حساباتهم على كل حرف في هذا الخطاب، وكل حرف له معنى يترجم في الميدان.