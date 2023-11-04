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محليات

تصاعد حدّة الإشتباكات في جنوب لبنان والجديد تواكب آخر المستجدات

2023-11-04 | 06:28
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تصاعد حدّة الإشتباكات في جنوب لبنان والجديد تواكب آخر المستجدات

تصاعد حدّة الإشتباكات في جنوب لبنان والجديد تواكب آخر المستجدات

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تصاعد حدّة الإشتباكات في جنوب لبنان والجديد تواكب آخر المستجدات

محليات

جنوب لبنان

الحدود الجنوبية

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النائب حسن فضل الله: خطاب السيد نصر الله أبقى العدو في دائرة القلق
11:30

النائب حسن فضل الله: خطاب السيد نصر الله أبقى العدو في دائرة القلق

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن ما رسمه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله من معادلات، وما حدده من مسارات للمرحلة المقبلة في خطابه الواضح في غموضه وخياراته المفتوحة، ينطلق من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية والقومية، وهذا الخطاب أبقى العدو في دائرة القلق والهاجس لعدم معرفته بالخطوة التالية للمقاومة أو فهمه لما ستقوم به، وما يهمنا بالدرجة الأولى أن يقرأ العدو ومن ورائه الإدارة الأميركية كل كلمة، وأن يبنوا حساباتهم على كل حرف في هذا الخطاب، وكل حرف له معنى يترجم في الميدان.

11:30

النائب حسن فضل الله: خطاب السيد نصر الله أبقى العدو في دائرة القلق

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن ما رسمه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله من معادلات، وما حدده من مسارات للمرحلة المقبلة في خطابه الواضح في غموضه وخياراته المفتوحة، ينطلق من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية والقومية، وهذا الخطاب أبقى العدو في دائرة القلق والهاجس لعدم معرفته بالخطوة التالية للمقاومة أو فهمه لما ستقوم به، وما يهمنا بالدرجة الأولى أن يقرأ العدو ومن ورائه الإدارة الأميركية كل كلمة، وأن يبنوا حساباتهم على كل حرف في هذا الخطاب، وكل حرف له معنى يترجم في الميدان.

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