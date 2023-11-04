مختار وأهالي بلدة الماري: الأخبار عن إعتراض سيارت إسعاف تنقل جرحى وشهداء من حزب الله عارية من الصحة
مختار وأهالي بلدة الماري: الأخبار عن إعتراض سيارت إسعاف تنقل جرحى وشهداء من حزب الله عارية من الصحة
نفى مختار بلدة الماري سلمان أبو العلا وأهالي البلدة، في بيان، "نفياً قاطعاً ما جاء في تقرير على أحد المواقع الإلكترونية حول إعتراضهم لسيارت الاسعاف التي تنقل الجرحى والشهداء من حزب الله، كذلك يؤكد الاهالي على عدم وجود اي مجموعات من هذا النوع، وأن طريق البلدة مفتوح في كل الاوقات، وكل ما تم نقله عار عن الصحة".