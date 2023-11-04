مراسل الجديد : 4 غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط كفرشوبا والوزاني

ذكرت دائرة التّقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "لبنان والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران بكتل هوائيّة حارّة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربيّة، تؤدّي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة في المناطق كافّة، وانخفاض بنسبة الرّطوبة، مع احتمال أن تحمل معها طبقات من الغبار. ويستمرّ تأثيرها حتّى يوم الإثنين، إذ تبدأ بالانحسار تدريجيًّا، فتعود درجات الحرارة للانخفاض ولكنّها تبقى فوق معدّلاتها".
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء هولندا مارك روته، وبحث معه في الوضع في لبنان وغزة، والمساعي الجارية لإحلال السّلام".