ميقاتي لنظيره الهولندي: لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب واستمرار التدهور يهدد بتمدد الحرب

وكرّر ميقاتي المطالبة بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، لأنّ استمرار التّدهور على ما هو عليه يهدّد بتمدّد الحرب إلى المنطقة ككل".

من جهته، أشار روته، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني تحدّثت مع ميقاتي بشأن الوضع المقلق في إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة، الّذي يؤثّر أيضًا على لبنان"، مؤكّدًا أنّه "يجب منع المزيد من التّصعيد في المنطقة".

وأوضح أنّ "الموضوع المهم الآخر الّذي ناقشناه، هو الآفاق طويلة المدى"، لافتًا إلى أنّ "هولندا تدعو إلى إقامة دولة آمنة للفلسطينيّين إلى جانب إسرائيل الآمنة".