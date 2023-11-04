الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

ميقاتي لنظيره الهولندي: لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب واستمرار التدهور يهدد بتمدد الحرب

2023-11-04 | 13:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميقاتي لنظيره الهولندي: لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب واستمرار التدهور يهدد بتمدد الحرب
ميقاتي لنظيره الهولندي: لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب واستمرار التدهور يهدد بتمدد الحرب

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء ​هولندا​ ​مارك روته​، وبحث معه في الوضع في ​لبنان​ و​غزة​، والمساعي الجارية لإحلال السّلام".

وكرّر ميقاتي المطالبة بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، لأنّ استمرار التّدهور على ما هو عليه يهدّد بتمدّد الحرب إلى المنطقة ككل".

من جهته، أشار روته، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني تحدّثت مع ميقاتي بشأن الوضع المقلق في إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة، الّذي يؤثّر أيضًا على لبنان"، مؤكّدًا أنّه "يجب منع المزيد من التّصعيد في المنطقة".

وأوضح أنّ "الموضوع المهم الآخر الّذي ناقشناه، هو الآفاق طويلة المدى"، لافتًا إلى أنّ "هولندا تدعو إلى إقامة دولة آمنة للفلسطينيّين إلى جانب إسرائيل الآمنة".

ميقاتي لنظيره الهولندي: لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب واستمرار التدهور يهدد بتمدد الحرب

محليات

نجيب ميقاتي

جنوب لبنان

غزة

مارك روته

رئيس وزراء هولندا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميقاتي إلتقى بلينكن في الأردن: لبنان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لوقف التعديات
"الجمهورية": التهديدات الخارجية متواصلة عبر القنوات الديبلوماسية

اقرأ ايضا في محليات

الأمطار لم تصل بعد... إليكم طقس بداية الأسبوع!
Play
02:18

الأمطار لم تصل بعد... إليكم طقس بداية الأسبوع!

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران بكتل هوائيّة حارّة مصدرها ​مصر​ وشبه الجزيرة العربيّة، تؤدّي إلى ارتفاع ب​درجات الحرارة​ بحيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة في المناطق كافّة، وانخفاض بنسبة الرّطوبة، مع احتمال أن تحمل معها طبقات من الغبار. ويستمرّ تأثيرها حتّى يوم الإثنين، إذ تبدأ بالانحسار تدريجيًّا، فتعود درجات الحرارة للانخفاض ولكنّها تبقى فوق معدّلاتها".

02:18

الأمطار لم تصل بعد... إليكم طقس بداية الأسبوع!

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران بكتل هوائيّة حارّة مصدرها ​مصر​ وشبه الجزيرة العربيّة، تؤدّي إلى ارتفاع ب​درجات الحرارة​ بحيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة في المناطق كافّة، وانخفاض بنسبة الرّطوبة، مع احتمال أن تحمل معها طبقات من الغبار. ويستمرّ تأثيرها حتّى يوم الإثنين، إذ تبدأ بالانحسار تدريجيًّا، فتعود درجات الحرارة للانخفاض ولكنّها تبقى فوق معدّلاتها".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023