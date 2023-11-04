حزب الله : إستهدفنا مكمناً لِجنود العدو الصهيوني ‏داخل أحد منازل ‏مستعمرة المطلة وحققنا فيه إصابات مؤكدة رداً على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران بكتل هوائيّة حارّة مصدرها ​مصر​ وشبه الجزيرة العربيّة، تؤدّي إلى ارتفاع ب​درجات الحرارة​ بحيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة في المناطق كافّة، وانخفاض بنسبة الرّطوبة، مع احتمال أن تحمل معها طبقات من الغبار. ويستمرّ تأثيرها حتّى يوم الإثنين، إذ تبدأ بالانحسار تدريجيًّا، فتعود درجات الحرارة للانخفاض ولكنّها تبقى فوق معدّلاتها".



