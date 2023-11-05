باسيل التقى الراعي : نلتزم بهذا الأمر اذا يساعد بإنهاء الفراغ الرئاسي

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "زرت ليلاً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وهنأته بسلامة العودة واطلعته على الجولة التشاورية التي قمت بها وعلى نتائجها، شجّعني على استكمال التشاور، واتفقنا على ان انتخاب رئيس للجمهورية هو أساس إعادة تكوين السلطة، ومفتاح معالجة الأزمات ووقف تفكّك المؤسسات، وأن أي قرار يخالف الميثاق والدستور هو إمعان بضرب الدولة والشراكة الوطنية".



