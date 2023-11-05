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محليات

الدفاع المدني في كشافة الرسالة: إصابة 4 مسعفين جراء إستهدافهم من قبل مسيّرة معادية في أطراف طير حرفا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني

2023-11-05 | 03:55
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الدفاع المدني في كشافة الرسالة: إصابة 4 مسعفين جراء إستهدافهم من قبل مسيّرة معادية في أطراف طير حرفا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني
الدفاع المدني في كشافة الرسالة: إصابة 4 مسعفين جراء إستهدافهم من قبل مسيّرة معادية في أطراف طير حرفا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني

أصدرت غرفة عمليات الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية البيان التالي:

"في ساعات الفجر الأولى واثناء قيام سيارتين تابعتين للدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية بواجبهما الانساني باجلاء عدد من المصابين من احد المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في اطراف طير حرفا قضاء صور عمدت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي الى استهداف السيارتين بشكل مباشر مما ادى الى اصابة اربعة مسعفين بجروح متوسطة نقلوا على اثرها الى احد مستشفيات صور للمعالجة.
ان جمعية كشافة الرسالة الاسلامية ومسعفيها الذين لم تثنهم جرائم استهداف الاحتلال الاسرائيلي لسياراتها وطواقمها ومقراتها طيلة سنوات الاحتلال الاسرائيلي وفي كافة حروبة العدوانية على لبنان وما مجزرة اسعاف المنصوري إلا عينة من هذه العدوانية فالجمعية وكل العاملين فيها مستمرون في أداء واجبهم الانساني تضع هذه الجريمة برسم المجتمع الدولي الذي يجب ان يتحرك فورا لردع اسرائيل ووقف جرائمها وخرقها للقوانين والاعراف والمواثيق الدولية التي تحظر على أي كان اعاقة عمل المسعفين تحت اي ظرف  من الظروف". 
الدفاع المدني في كشافة الرسالة: إصابة 4 مسعفين جراء إستهدافهم من قبل مسيّرة معادية في أطراف طير حرفا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني

محليات

طير حرفا

كشافة الرسالة

الدفاع المدني

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