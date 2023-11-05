الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
06:47
"غروك".. أول برنامج للذكاء الإصطناعي من إيلون ماسك
03:18
وزير إسرائيلي : القنبلة النووية أحد خياراتنا... ونتانياهو يعلّق
02:18
الأمطار لم تصل بعد... إليكم طقس بداية الأسبوع!
15:49
شاهد بالفيديو - وزير يحرج نظيرته الألمانية بمحاولته تقبيلها بطريقة غريبة!
14:50
"المراسل الطفل" يظهر بعدما أثار قلق متابعيه
محليات
إعلام العدو : إطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه أفيفيم
2023-11-05 | 05:05
A-
A+
إعلام العدو : إطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه أفيفيم
مقالات ذات صلة
إعلام العدو: إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون من لبنان تجاه مواقع للجيش "الإسرائيلي" عند الحدود الشمالية
إعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية بإتجاه "زرعيت" في الجليل الأعلى
إعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "المنارة" والطلب من المستوطنين البقاء في الملاجئ
إعلام العدو : إطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه أفيفيم
محليات
العدو
إطلاق
قذائف
وصواريخ
مضادة
للدروع
لبنان
أفيفيم
العودة الى الأعلى
بالصور - مراسل الجديد: حزب الله يسقط مسيّرة معادية بصاروخ أرض - جو.. وهذه مواقع سقوط حطامها
علي حمادة : كل الملفات مفتوحة ولهذه الأسباب سارع ميقاتي لزيارة عمان ولقاء بلينكن
اقرأ ايضا في محليات
07:41
حزب الله: إستهداف تجمع لجنود الإحتلال في موقع بياض بليدا وتحقيق إصابات مؤكدة
صدر عن حزب الله البيان التالي:
07:41
حزب الله: إستهداف تجمع لجنود الإحتلال في موقع بياض بليدا وتحقيق إصابات مؤكدة
صدر عن حزب الله البيان التالي:
07:39
مراسل الجديد: هدوء نسبي في القطاع الشرقي والمسيّرة المعادية التي أسقطها حزب الله اليوم رفعت العدد الإجمالي للمسيّرات المستهدفة الى 3
07:39
مراسل الجديد: هدوء نسبي في القطاع الشرقي والمسيّرة المعادية التي أسقطها حزب الله اليوم رفعت العدد الإجمالي للمسيّرات المستهدفة الى 3
07:28
تغطية الجديد مستمرة لآخر التطورات في جنوب لبنان
تغطية الجديد مستمرة لآخر التطورات في جنوب لبنان
07:28
تغطية الجديد مستمرة لآخر التطورات في جنوب لبنان
تغطية الجديد مستمرة لآخر التطورات في جنوب لبنان
يحدث الآن
محليات
07:41
حزب الله: إستهداف تجمع لجنود الإحتلال في موقع بياض بليدا وتحقيق إصابات مؤكدة
محليات
07:39
مراسل الجديد: هدوء نسبي في القطاع الشرقي والمسيّرة المعادية التي أسقطها حزب الله اليوم رفعت العدد الإجمالي للمسيّرات المستهدفة الى 3
محليات
07:28
تغطية الجديد مستمرة لآخر التطورات في جنوب لبنان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-11-03
مايا دياب تعلق على خطاب السيد
2023-11-03
نضال الاحمدية تسرب تسجيلا صوتيا لـ اليسا بعد غنائها في ظل احداث فلسطين: لما بابا مات كان عندي جولة بأميركا
02:22
أوباما إلى الواجهة... "الجميع متواطئ" هذا ما قاله عن الأحداث الأخيرة!
06:51
جنبلاط مصححاً: ندى عبد الصمد لم تطرد من الـ BBC بل جرى تعليق عملها الى إشعار آخر
13:47
المتحدث باسم جيش العدو : لن نسمح لحزب الله أن يهجم علينا دون رد وقواتنا هاجمت عدة أهداف له في لبنان ردا على إطلاق القذائف
03:18
وزير إسرائيلي : القنبلة النووية أحد خياراتنا... ونتانياهو يعلّق
بالفيديو
بالفيديو
07:28
تغطية الجديد مستمرة لآخر التطورات في جنوب لبنان
07:11
إبراهيم الأمين : إن لم تنهِ أميركا الحرب سريعاً ستتوسع المواجهة أكثر والإحتمالات مفتوحة
05:38
إبراهيم الأمين يتحدث عن غرفة عمليات الأحداث الأخيرة... وهذا ما أخبره للحزب ومن الضروي معالجته
05:30
من جنوب لبنان.. الجديد ترصد آخر التطورات الميدانية
05:05
علي حمادة : كل الملفات مفتوحة ولهذه الأسباب سارع ميقاتي لزيارة عمان ولقاء بلينكن
03:31
ماذا في تفاصيل إستهداف سيارة اسعاف تابعة لكشافة الرسالة الاسلامية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
13:20
ليلة ساخنة في تل ابيب... وفيديو يوثق مشاهد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة
عربي و دولي
13:20
ليلة ساخنة في تل ابيب... وفيديو يوثق مشاهد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة
محليات
09:28
نديم الجميل عن خطاب أمس: "مبهبط"
محليات
09:28
نديم الجميل عن خطاب أمس: "مبهبط"
عربي و دولي
13:46
مشاهد غير مسبوقة وجديدة تعرضها كتائب القسام من على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان
عربي و دولي
13:46
مشاهد غير مسبوقة وجديدة تعرضها كتائب القسام من على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان
عربي و دولي
03:18
وزير إسرائيلي : القنبلة النووية أحد خياراتنا... ونتانياهو يعلّق
عربي و دولي
03:18
وزير إسرائيلي : القنبلة النووية أحد خياراتنا... ونتانياهو يعلّق
منوعات
14:50
"المراسل الطفل" يظهر بعدما أثار قلق متابعيه
منوعات
14:50
"المراسل الطفل" يظهر بعدما أثار قلق متابعيه
منوعات
15:49
شاهد بالفيديو - وزير يحرج نظيرته الألمانية بمحاولته تقبيلها بطريقة غريبة!
منوعات
15:49
شاهد بالفيديو - وزير يحرج نظيرته الألمانية بمحاولته تقبيلها بطريقة غريبة!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023