بالصور - مراسل الجديد: حزب الله يسقط مسيّرة معادية بصاروخ أرض - جو.. وهذه مواقع سقوط حطامها
أفاد مراسل الجديد بأن "الدفاعات الجوية في المقاومة الاسلامية تمكنت قرابة الحادية عشرة و ٣٥ دقيقة من صباح اليوم من إسقاط مسيرة معادية بصاروخ ارض - جو، وسقطت أجزاء كبيرة منها فوق احياء في بلدتي زبدين وحاروف، وذلك عندما كانت تحلق مع مسيرة أخرى منذ ساعات الصباح فوق اجواء النبطية، حاروف ، زبدين ، جبشيت ، الدوير ، الشرقية وتول".
وأضاف مراسلنا أنه "لوحظ ان المسيرة الثانية حلقت لبعض دقائق بعيد اسقاط الاولى قبل ان تنكفأ من سماء المنطقة".
وقد إعتلى مئات المواطنين سطوح المنازل في البلدان المذكورة لحظة دوي انفجار الصاروخ وسقوط المسيرة وارتفعت هتافات التكبير، بحسب مراسلنا.