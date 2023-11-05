بالصور - مراسل الجديد: حزب الله يسقط مسيّرة معادية بصاروخ أرض - جو.. وهذه مواقع سقوط حطامها

أفاد مراسل الجديد بأن "الدفاعات الجوية في المقاومة الاسلامية تمكنت قرابة الحادية عشرة و ٣٥ دقيقة من صباح اليوم من إسقاط مسيرة معادية بصاروخ ارض - جو، وسقطت أجزاء كبيرة منها فوق احياء في بلدتي زبدين وحاروف، وذلك عندما كانت تحلق مع مسيرة أخرى منذ ساعات الصباح فوق اجواء النبطية، حاروف ، زبدين ، جبشيت ، الدوير ، الشرقية وتول".