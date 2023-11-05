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إعلام العدو: إصابات جراء إستهداف حزب الله بالصوريخ الموجهة آلية في مستوطنة يفتاح
2023-11-05 | 07:19
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إعلام العدو: إصابات جراء إستهداف حزب الله بالصوريخ الموجهة آلية في مستوطنة يفتاح
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