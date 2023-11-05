النائب فيصل كرامي لـ #هنا_بيروت: القضية الفلسطينية عادت لتأخذ الصدارة والموقف السعودي لا غبار عليه وهو موقف أساسي وفصل وبن سلمان كان واضحاً في هذا الإتجاه