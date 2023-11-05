بيار بو عاصي لـ #هنا_بيروت: الثلاثية التي دمرّت لبنان إنتهت والجيش مشروعيته من الشعب أما حزب الله فلديه مشروعية واحدة هي إيران وسلاحه

الصحافي عبدالله قمح لـ#هنا_بيروت: قراءة المقاومة في لبنان ان المبادرة في غزة لدى حماس التي انتظرت المعركة البرية لمواجهتها وحققت خلالها ضربات والمقاومة في لبنان ستبقى في حقل التضامن