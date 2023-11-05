عدد من الشهداء منهم أطفال جراء إستهداف العدو الإسرائيلي سيارة مدنية على طريق بلدة عيناثا

بتاريخ ٠٥-١١-٢٠٢٣ الساعة ١٧:٠٠ ، قام العدو باستهداف سيارة مدنية في منطقة غدماثا بين بلدتي عيترون وعيناتا، حيث كانت سيارتان تمشيان على الشارع الاولى لصاحبها سمير عبد الحسين ايوب ( صحفي، من بلدة عيناتا )، والثانية تمشي خلفها وهي التي تم استهدافها وتقودها هدى عبد النبي حجازي (ابنة اخت سمير ، من بلدة بليدا، زوجها محمود شور مسافر من بلدة عيترون ) وبرفقتها والدتها واولادها الثلاثة ، مما ادى الى جرح سمير وهدى واستشهاد والدتها واولادها.والدتها:سميرة عبد الحسين ايوبالاولاد:ريماس محمود شور ١٤ سنةتالين محمود شور ١٢ سنةليان محمود شور ١٠ سنوات