سامر كبارة : أميركا تشتري الوقت مع "إسرائيل".. ونقطة قوة لبنان تكمن في هذه الأولوية

جوني القرم لـ #وهلق_شو: استحصلنا على تقرير تقديم يخص هذا القطاع وسنعدله ونقدمه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعد 9 او 10 ايام تقريبا

جوني القرم لـ #وهلق_شو: استحصلنا على تقرير تقديم يخص هذا القطاع وسنعدله ونقدمه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعد 9 او 10 ايام تقريبا

جوني القرم لـ #وهلق_شو: استحصلنا على تقرير تقديم يخص هذا القطاع وسنعدله ونقدمه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعد 9 او 10 ايام تقريبا

وزير الاتصالات جوني القرم لـ #وهلق_شو: منذ سنة أطلقنا المزايدة الأولى للبريد ولم يتقدم احد وفي المزايدة الثانية رفضت هيئة الشراء العام دفتر الشروط وفي المزايدة الثالث الهيئة سجلت نفس الملاحظات