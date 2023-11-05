الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

عباس الحلبي: مرة جديدة يستبيح العدو الاسرائيلي كل القيم والقواعد التي تحكم الحرب والسلم باستهدافه المدنيين الأبرياء

2023-11-05 | 14:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عباس الحلبي: مرة جديدة يستبيح العدو الاسرائيلي كل القيم والقواعد التي تحكم الحرب والسلم باستهدافه المدنيين الأبرياء
عباس الحلبي: مرة جديدة يستبيح العدو الاسرائيلي كل القيم والقواعد التي تحكم الحرب والسلم باستهدافه المدنيين الأبرياء

 
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي البيان الاتي: 
مرة جديدة يستبيح العدو الاسرائيلي كل القيم والقواعد التي تحكم الحرب والسلم ، باستهدافه المدنيين الأبرياء وسقوط أربع شهيدات بينهن ثلاث تلميذات في عمر الطفولة وجرح آخرين .
إنها جريمة لا تستطيع الكلمات وصف شناعتها ، وهي واحدة في سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يوميا ضد الآمنين.
إننا نتشاطر الحزن والأسى مع أهل الشهيدات ورفاقهن ومع الأسرة التربوية في مدرسة القلبين الاقدسين في عين إبل, ونتضامن معهم في حدادهم  ، وندعو جميع المسؤولين عن إدارة المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة إلى الوقوف صباح غد الإثنين دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء . 
وإننا نستصرخ الضمير العالمي لوقف المجازر ضد المدنيين ،والوقوف ضد الحرب والإبادة الجماعية التي تشكل  وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وغزة.
رحم الله الشهداء، وشفى الجرحى وبلسم جراح الحزانى .
عباس الحلبي: مرة جديدة يستبيح العدو الاسرائيلي كل القيم والقواعد التي تحكم الحرب والسلم باستهدافه المدنيين الأبرياء

محليات

وزير التربية

عباس الحلبي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأمطار لم تصل بعد... إليكم طقس بداية الأسبوع!
حزب الله : إستهدفنا مكمناً لِجنود العدو الصهيوني ‏داخل أحد منازل ‏مستعمرة المطلة وحققنا فيه إصابات مؤكدة رداً على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023