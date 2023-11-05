الكاتب السياسي جان عزيز لـ #وهلق_شو: كل ما يحصل يجب أن يضعنا أمام سؤال واحد وهو كيف نحمي لبنان؟.. وعلى كل المسؤولين في حزب الله والحكومة ان يعملوا تحت هذا العنوان