جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك صعوبة بقراءة التطورات مع تسارع الأحداث وخطاب السيد حسن رغم المزايدات كان خطابا مسؤولا ضمن ضوابط لتحييد لبنان عن الحرب الشاملة من دون ان يكون خارج الصراع