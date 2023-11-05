جان عزيز لـ #وهلق_شو: السيد نصرالله بخطابه قال ان ما حصل يشكف النفاق الاميركي الذي يمنع اطلاق النار وانا من حرصي على المقاومة أقول له انها نفسها أميركا التي وَرَّطنا عملاءها في اتفاقية النفط