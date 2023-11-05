ناشر موقع 180 بوست حسين أيوب لـ #وهلق_شو: انا قلت ان خطاب نصرالله هو خطاب الوضوح والغموض والخيارات المفتوحة وهناك من يستعجل القراءة وجميع اساطير الاسرائيلي تدمّرت وهو في أزمة

محمد عبيد لـ #وهلق_شو: قيادة المقاومة في لبنان على تواصل يومي مع قيادة المقاومة في غزة ولو حزب الله اليوم قام برد كبير على قتل المدنيين لاتهمه البعض بجرنا الى الحرب