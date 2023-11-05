فارس سعيد لـ #وهلق_شو: خطاب نصرالله كان بالغ الأهمية وفي 10 تشرين قال خامنئي ان ايران لم يكن لديها علم بما حصل في 7 تشرين وانتشار الاساطيل البحرية كانت فكرتها الردع وهذا ما تبين في كلام خامنئي