فارس سعيد لـ #وهلق_شو: بمعلوماتي ان وزير الخارجية الايراني طمأن المسؤولين في لبنان خلال زيارته ان لا نية لتوسيع الحرب

الكاتب السياسي #جان_عزيز لـ " #وهلق_شو " : الانطباع العام هذا الأسبوع سياسياً هو الانسداد الرئاسي ووصلت رسالة إلى الخماسية مفادها أن حزب الله يقول مقابل أي حلحلة بالموضوع الرئاسي لا بد من" دوحة 2"