فارس سعيد لـ #وهلق_شو: نحن اعتدنا على سردية متماسكة للمقاومة ولكن في هذه الحرب لأول مرة لا أراها متماسكة والايراني يبحث عن تحسين ظروف التفاوض مع الأميركي