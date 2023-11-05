وزير الاتصالات جوني القرم لـ #وهلق_شو: منذ سنة أطلقنا المزايدة الأولى للبريد ولم يتقدم احد وفي المزايدة الثانية رفضت هيئة الشراء العام دفتر الشروط وفي المزايدة الثالث الهيئة سجلت نفس الملاحظات