جوني القرم لـ #وهلق_شو: قمنا بكل الاجراءات اللازمة ولكن هناك من يريد اقفال الطريق علينا

مكاري من مارون الرأس: جزء كبير من المعركة التي تحصل في فلسطين إعلامي وهناك معلومات كثيرة مضللة والحرب أكثر من خطرة ولا أحد يريدها ولكن من الممكن أن تُفرض علينا "وبدنا نكون قدها"