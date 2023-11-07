عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة لـ #هنا_بيروت: لا يحق لأميركا التي تذبحنا في غزة أن تضغط على لبنان ونحن غير معنيين بزيارة هوكستين لأن هذا الأمر شأن لبناني