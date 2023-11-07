بري تابع تطورات الأوضاع في الجنوب وإستقبل الموفد الأميركي.. هوكشتاين: لا نريد لما يحصل في غزة أن يتمدّد الى لبنان

وحول تعيين جلسة للحكومة للتمديد لقائد الجيش، قال ميقاتي: "انا والرئيس بري حريصون كل الحرص على المؤسسة العسكرية وحتماً في التأني السلامة وفي العجلة الندامة".كما عرض بري المستجدات السياسية خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء: طبعا السبب الرئيسي لزيارة دولة الرئيس كان للاطلاع منه على وجهة نظره لما يدور على الساحة الاقليمية بشكل عام ولكن في الوقت عينه كان لدراسة موقفه من جراء تصريح صاحب الغبطة المتعلق بقيادة الجيش وعدم الفراغ في المؤسسة العسكرية، هذا الامر الذي نعنبر نحن شخصياً ايضا لنا وجهة نظر اكيدة تتعلق بضرورة عدم الفراغ، موقف دولة الرئيس منذ اليوم الاول كان ضرورة ان يكون لفخامة رئيس الجمهورية في البلاد دور اساسي في تعيين قائد الجيش في لبنان ولا يجوز استغياب رئيس الجمهورية لهذا العهد الا انه دولة الرئيس يرى ان مسألة التأكيد على عدم الفراغ قد تكمن في تأجيل تسريح قائد الجيش حتى تاريخ انتخاب رئيس للجمهورية وهذا امر يقع في موقعه الطبيعي ويؤدي الى الحؤول دون احداث شرخ، على قاعدة تمييع موقف المؤسسة العسكرية ودورها خصوصا في هذه الظروف السيئة التي يمر فيها البلد..واضاف: فاذن اعود للتأكيد على نقطة وجهة نظرنا الشخصية في مسألة تأخير التسريح حتى انتخاب رئيس للجمهورية أعتقد ان جو دولة الرئيس قد يكون اعداد باب هذا للحؤول دون أي عمل من شأنه ان يؤخر هذه العملية خصوصا في ظل وضع ان التشريع يجب ان يعلم القاصي والداني التشريع ووضع جدول الاعمال هو حق مطلق لمجلس النواب وفقا لما ينص عليه الدستور وحق مطلق لرئيس المجلس وهيئة مكتب مجلس النواب إعداد جدول الاعمال ووضع المواد التي يراها وفي المكان التي يراها دون اي محاولة للتهويل على هذه الارادة ووضع شروط من هنا وهنالك لذلك اعتقد ان اجواء دولة الرئيس فيما يتعلق بعدم حصول فراغ في المؤسسة يتم التعاطي معه بصورة سليمة جدا ويجب التعاطي على هذا الاساس بمسألة قيادة الجيش وعدم إحداث فراغ في المؤسسة العسكرية.وبعد الظهر استقبل بري الموفد الاميركي آموس هوكشتاين والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وقطاع غزة وبعد اللقاء تحدث هوكشتاين "حضرت الى لبنان اليوم لأن الولايات المتحدة الامريكية تهتم كثيراً بلبنان وشعبه وخاصة في هذه الأيام الصعبة".وتابع نقدم تعازينا للضحايا المدنيين، وكان لي حوار جيد مع دولة رئيس مجلس النواب، وإستمعت لوجهة نظره حيال ما يجري، كما أطلعته على ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية التي لا تريد لما يحصل في غزة ان يتصاعد ولا تريد له ان يتمدد الى لبنان.وختم "إن المحافظة على الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية على درجة عالية من الاهمية بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية وكذلك يجب ان يكون بالنسبه للبنان وإسرائيل هذا ما ينص عليه القرار الأممي 1701 ولهذا صمم".على صعيد آخر اجرى رئيس مجلس النواب اتصالا هاتفياً بعائلة الشهيدة سميرة عبد الحسين أيوب {أم عدنان} مقدما التعزية باستشهادها وحفيداتها الثلاث بالغارة الاسرائيلية التي استهدفتهم في سيارتهم على طريق عيترون بليدا.