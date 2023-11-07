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مراسل الجديد: صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان والجليل الأعلى
2023-11-07 | 09:34
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مراسل الجديد: صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان والجليل الأعلى
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الجديد:
صفارات
الإنذار
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