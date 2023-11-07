بوصعب بحث وهوكستين التطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب

بوصعب بحث وهوكستين التطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس النيابي اموس هوكشتين كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن و ذلك بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا والوفد المرافق، وتناول البحث التطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الأخيرة على جنوب لبنان و انعكاسات ذلك على المنطقة حيث اكد بو صعب ان الحل يجب ان يبدأ بوقف سريع لإطلاق النار واحترام القوانين الدولية و وقف قتل المدنيين والأطفال، من جهته اكد هوكشتين على ضرورة إبعاد الحرب عن لبنان والحفاظ على الاستقرار والأمن .