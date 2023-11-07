السفارة الاميركية : هوكستين اكد خلال لقاءاته في لبنان ان الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في غزة يتمدّد
السفارة الاميركية : هوكستين اكد خلال لقاءاته في لبنان ان الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في غزة يتمدّد
اعلنت السفارة الاميركية في بيروت ان "كبير مستشاري الرئيس بايدن، آموس هوكستين قام بزيارة لبنان اليوم والتقى بعدد من كبار القادة."
وبحسب ما اشارت السفارة الاميركية عبر حسابها على منصة "إكس" فقد "أعرب هوكستين عن اهتمام الولايات المتحدة العميق بلبنان وشعبه خلال هذا الوقت العصيب. وأعرب عن خالص تعازينا لحياة المدنيين التي فقدت. واستمع إلى مخاوف المسؤولين اللبنانيين وأبلغهم بما تقوم به الولايات المتحدة لمعالجتها".
واضافت السفارة ان هوكستين "أكد مجددا أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في غزة يتمدّد، وشدّد على أن استعادة الهدوء على طول الحدود الجنوبية يجب أن تكون الأولوية القصوى لكل من لبنان وإسرائيل. وذكّر جميع المحاورين بأن قرار مجلس الأمن 1701 هو أفضل آلية لتحقيق هذا الهدف ودعا إلى تنفيذه بالكامل."