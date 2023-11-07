السفارة الاميركية : هوكستين اكد خلال لقاءاته في لبنان ان الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في غزة يتمدّد

السفارة الاميركية : هوكستين اكد خلال لقاءاته في لبنان ان الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في غزة يتمدّد