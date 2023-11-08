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محليات

الهيئات الإقتصادية زارت ميقاتي: نقاش في التحديات وموازنة 2024 والمشاريع الضريبية المطروحة

2023-11-08 | 05:09
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الهيئات الإقتصادية زارت ميقاتي: نقاش في التحديات وموازنة 2024 والمشاريع الضريبية المطروحة
الهيئات الإقتصادية زارت ميقاتي: نقاش في التحديات وموازنة 2024 والمشاريع الضريبية المطروحة

أعلنت الهيئات الاقتصادية في بيان، ان "وفدا منها برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، زار مساء أمس الثلثاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية. وتم البحث في آخر المستجدات في البلاد والتحديات التي يواجهها الإقتصاد الوطني ومختلف القطاعات الإقتصادية".

وأشار البيان الى ان "شقير أثنى على "التحرك الذي يقوم به الرئيس ميقاتي داخليا وخارجيا والدور المهم الذي يلعبه لتجنيب لبنان ويلات الحرب، وجرى نقاش مطول وفي العمق حول الصعوبات الكبيرة التي يمر بها القطاع الخاص جراء تدهور الأوضاع في الجنوب والحرب في غزة والضغوط الكبيرة والمرهقة نتيجة المواد الضريبية الواردة في مشروع موازنه العام 2024 ومشاريع القوانين الضريبية الأخرى".
 
وتوافق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق حول المواضيع التي طرحت، وضرورة ان ترتكز المشاريع الضريبية على رؤية اقتصادية تهدف لتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها". 
الهيئات الإقتصادية زارت ميقاتي: نقاش في التحديات وموازنة 2024 والمشاريع الضريبية المطروحة

محليات

نجيب ميقاتي

الهيئات الاقتصادية

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