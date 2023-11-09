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محليات

دار الفتوى أعلن تأجيل زيارة شيا... وهذا ما قاله المفتي دريان

2023-11-09 | 04:10
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دار الفتوى أعلن تأجيل زيارة شيا... وهذا ما قاله المفتي دريان
دار الفتوى أعلن تأجيل زيارة شيا... وهذا ما قاله المفتي دريان

اعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان،"تأجيل زيارة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا بناء على طلب من مكتب السفيرة شيا"،


وشدد المفتي دريان في تصريح على" ضرورة  إيقاف الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والطلب من الإدارة الأميركية الضغط على الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على غزة والشعب الفلسطيني وفرض وقف لإطلاق النار وإقامة هدنة  إنسانية وتمرير المساعدات الإغاثية لأهالي غزة المنكوبين والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بعد وضع حد نهائي للاحتلال الصهيوني"".

كما اكد المفتي دريان ان لبنان وشعبه متضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الصهيوني منذ عام ١٩٤٨ ولازال يحاول تشريده وتهجيره من أرضه وقتل أطفاله ونسائه وشيوخه وتدمير منازله وإبادة شعبه دون أي  رادع دولي وإنساني واخلاقي، والتهديد والوعيد بإلقاء قنابل زلزالية أو قنبلة نووية على قطاع غزة لن يخيف الأمة العربية والإسلامية بل يزيدها إيمانا بحقها وإصرارا على رفض الاحتلال لأراضيها العربية".

وقال أن لا "حل لمشاكل المنطقة إلا بإنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم  والعدالة لا تتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس بمساجدها وكنائسها لتبقى فلسطين ارض السلام والعيش الواحد في المنطقة".

في حين دعا الى "تكثيف الجهود الديبلوماسية لإيقاف المجازر بحق أهالي غزة الأبطال الصامدين والصابرين على إبادتهم من قبل عدو صهيوني غاشم ، أملاً أن تثمر القمة العربية والإسلامية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية نتائج  إيجابية في توحيد الموقف  واتخاذ الإجراءات الدولية من خلال مجلس الأمن من هذا العدوان وضرورة المحافظة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه".

وحذر المفتي دريان من "استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وخرق وانتهاك سيادته"، مبدياً خشيته من "توسع الإجرام والإرهاب الصهيوني على لبنان وشعبه الذي يقف صفا واحدا ضد ما يحصل في أرضه من إجرام متوحش وهمجي وقتل للأطفال والنساء الأمنين"، ونبه من" خطورة إنزلاق المنطقة نحو حروب إقليمية تهدد مصالح الجميع إقليميا ودوليا".
دار الفتوى أعلن تأجيل زيارة شيا... وهذا ما قاله المفتي دريان

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المفتي دريان

دورثي شيا

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