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قناة الجديد
2023
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جيش العدو يقع في خطأ مطبعي ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة!
02:06
فيديو جديد من قلب المعركة يوّثق تصدي كتائب القسام لقوات العدو المتوغلة
محليات
مراسل "الجديد": استهداف موقع المطلة بعدة صواريخ ومدفعية العدو ترد على أكثر من مكان
2023-11-09 | 08:09
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مراسل "الجديد": استهداف موقع المطلة بعدة صواريخ ومدفعية العدو ترد على أكثر من مكان
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مراسل "الجديد": استهداف موقع المطلة بعدة صواريخ ومدفعية العدو ترد على أكثر من مكان
محليات
"الجديد":
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العدو
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الأخبار : هوكشتيان في مهمة خاصة وهذه فحوى التحذيرات التى كررها
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