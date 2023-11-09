حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني في غزة استهدفنا موقع المطلة بالصواريخ الموجهة



بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة هاجم ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الثالثة والربع من عصر يوم الخميس الواقع في 9-‌‏11-2023 موقع المطلة بالصواريخ الموجهة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏





‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 09-11-2023 م ‌‎ ‎

‏ 24 ربيع الثاني 1445 هـ