حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني في غزة استهدفنا موقع المطلة بالصواريخ الموجهة

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الثالثة والربع من عصر يوم الخميس الواقع في 9-11-2023 موقع المطلة بالصواريخ الموجهة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 09-11-2023 م
24 ربيع الثاني 1445 هـ