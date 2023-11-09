حزب الله: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة





بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:45) من عصر يوم الخميس الواقع في 9-‌‏11-‌‌‏2023 قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة.‏



‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 09-11-2023 م ‌‎ ‎

‏ 24 ربيع الثاني 1445 هـ