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محليات

حزب الله: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة

2023-11-09 | 09:46
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حزب الله: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة
حزب الله: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة



بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏ 
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:45)  من عصر يوم الخميس الواقع في 9-‌‏11-‌‌‏2023  قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة.‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 09-11-2023 م  ‌‎  ‎
  ‏   24 ربيع الثاني 1445 هـ
حزب الله: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة

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