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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الغربي
2023-11-10 | 08:18
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الغربي
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