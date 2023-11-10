فايز النشوان : فلسفة التطبيع وهم.. وسنبني كل ما هُدّم

الأستاذ في العلاقات الدولية من الكويت فايز النشوان لـ #الجديد: جهود المملكة العربية السعودية تنصب على وقف وحشية الكيان الإسرائيلي وأوجّه رسالة الى العدو بأننا سنبني كل ما هُدّم في غزة ولن نبخل على أهلنا