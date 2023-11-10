حبيب فياض يكشف عن ما سيتضمّنه الخطاب الثاني: التصعيد سيأتي من هذه الجهة

حبيب فياض يكشف عن ما سيتضمّنه الخطاب الثاني: التصعيد سيأتي من هذه الجهة

