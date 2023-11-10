آخر التطورات والمستجدات الميدانية عند الحدود اللبنانية-الفلسطينية .. لمتابعة البث المباشر:

جنبلاط لـ #الجديد : كلام السيد نصر الله كان واقعياً جداً بتوصيف مأساة الشعب الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي منذ 75 سنة وواقع غزة وضرب المدنيين بدون تمييز