معلومات "الجديد": الرئيس المصري والعاهل الاردني اعربا عن رفضهما القاطع للطرح الاميركي بإدخال قوات ردع عربية الى غزة واعتبراه فخا اسرائيليا لتوريط العرب في الصراع

معلومات "الجديد": مساع دبلوماسية مكثفة تحديدا سعودية تبذل لنجاح القمة العربية من أجل فلسطين في الوصول الى مقاربة عربية خليجية للضغط لوقف اطلاق النار في غزة وادخال المساعدات